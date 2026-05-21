В Тюмень после заморозков идет 30-градусная жара: когда ждать пик тепла.

В Тюмени начинается неделя резких погодных контрастов. Согласно прогнозу, если днем в четверг, 21 мая 2026 года, воздух прогреется до +15 °С, то ночью столбики термометров рухнут до +8 °С, а в пятницу, 22 мая 2026 года, ночная температура и вовсе опустится до 0 °С. Однако уже к выходным начнется стремительное потепление.

В субботу, 23 мая 2026 года, днем ожидается +20 °С, ночью +11 °С, возможен небольшой дождь. В воскресенье, 24 мая 2026 года, станет еще теплее – до +26 °С днем, +13 °С ночью, осадков не прогнозируется. А 25 и 26 мая температура достигнет +26…+28 °С, но именно в эти дни синоптики обещают дожди: 25 мая – 0,8 мм, 26 мая – без осадков.

На следующей неделе, к примеру, 27 мая жара сохранится – до +28 днем, однако ночью похолодает до +14 °С. 28 мая – до +24 °С днем, +13 °С ночью. 29 мая дневная температура опустится до +23 °С, но ночью будет +10 °С, и этот день также будет дождливым. 30-31 мая – около +23 °С днем и +11…+13 °С ночью.

В ночь с 21 на 22 мая возможны заморозки до 0 °С. Ветер преимущественно западный и юго-западный, с порывами до 9-10 м/с.