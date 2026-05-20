В Сургутском районе стартовал второй поток обучающихся в бизнес-лаборатории «СВОе дело»

В Сургутском районе стартовал второй образовательный курс «Бизнес-лаборатория: СВОе дело 2.0» для участников специальной военной операции и членов их семей. В этом году получать знания у опытных бизнес-наставников, представителей филиала фонда «Защитники Отечества», специалистов налоговой службы, Центра развития промышленности и финансовой поддержки Фонда развития Югры, департамента экономического развития Сургутского района, а также управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района решили 15 будущих предпринимателей. Подсказывать «студентам» будут и двое выпускников первого потока, которые объединились и запустили свой бизнес – этно-кафе «СВОи» в Белом Яре.

Перечень участников расширили, включив также ветеранов боевых действий и граждан, проходивших срочную службу в армии РФ на приграничных территориях. До 25 мая они проходят обучение – очно на площадке Коворкинг-центра Фонда «Инвестиционное агентство» Сургутского района в Белом Яре и в заочном формате, – рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Участники проекта научатся составлять бизнес-план, запускать сайт, изучат азы маркетинга. Здесь они уточнят, какая организационно-правовая форма бизнеса им подходит. Затем они примутся за разработку и защиту проектов при поддержке персональных инвестиционных менеджеров.

- Победители нового потока примут участие в бизнес-миссии Сургут – Москва. Там их ожидают встречи с представителями предпринимательского сообщества города и Московской области, посещение инновационных площадок и действующих предприятий, – уточнил Андрей Трубецкой.

Депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева после общения со студентами «Бизнес-лаборатории: СВОе дело 2.0» дала высокую оценку коворкинга и инвестиционного фонда. Она предложила тиражировать практику работы Сургутского района в данном направлении в других муниципалитетах.

– Очень важно работать с предпринимателями на местах... Образовательная программа для участников СВО и членов их семей имеет некую особенную специфику и очень важно, чтобы наши герои не оставались одни с тем множеством идей, которые у них есть. Важно их поддержать и пройти первые шаги вместе с ними, чтобы в дальнейшем мы получили полноценных предпринимателей, – резюмировала Ольга Ануфриева.

Напомним, что в Сургутском районе поддержку предпринимателей обеспечивает Фонд «Инвестиционное агентство Сургутского района», который сопровождает инвестиционные проекты, помогает малому и среднему бизнесу и выступает надёжным посредником между бизнесом, инвесторами и органами власти.