Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Поздним вечером во вторник, 19 мая 2026 года, на Тюмень обрушилась мощная гроза с ливнем. Сильные раскаты грома в Центральном округе города зафиксировала на видео корреспондент «Комсомольской правды - Тюмень».

Гроза оказалась настолько масштабной, что, по данным онлайн-сервисов, самолёты, летевшие над Тюменью, предпочли обойти воздушное пространство над городом стороной в целях безопасности.

Тюменцы в социальных сетях сообщали, что во время непогоды ощущали дребезжание стен и окон в квартирах. В ряде районов города пропадало электричество. После грозы синоптики прогнозируют продолжение ливней и грозовую активность. В большинстве случаев жители восхищались буйством погоды.

Видео: Виктория Гаврик.

«Кот испугался, кошка со мной у окна на балконе была», «Если честно, то романтично. Люблю грозу в начале мая», - пишут пользователи в социальных сетях.

Фото: Сергей А., ВК.

При этом, столбики термометров в Тюмени опустились к вечеру до +15 градусов Цельсия. В среду, 20 мая, в областном центре потеплеет до + 19 градусов, дожди в городе продлятся. Только в четверг ливни прекратятся в Тюменской области. Циклон двинется в Западную Сибирь.

Отметим, несмотря на прохладную погоду в Тюмени и области, лето с каждым днем все ближе. Как следует из обновленного прогноза Гидрометцентра РФ, первый месяц подарит жителям аномальную жару – Тюменская область попала в число территорий, где среднемесячная температура воздуха превысит норму. Такой прогноз можно назвать неожиданным, так как в долгосрочном прогнозе на вегетационный период указывалось, что в первый месяц лета температура в регионе будет в пределах нормы.

При этом, сильная жара установится в регионе после 28 мая – в этот день синоптики прогнозируют до +27 градусов Цельсия. Еще жарче будет 29 мая. К 31 мая жара спадет до +22 градуса Цельсия. Однако в первый месяц лета, 1 июня, ожидается вновь подъем температуры.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.