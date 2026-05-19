В Тюмени простились с Юрием Ревнивых — создателем неврологической службы города

В Тюмени после продолжительной болезни скончался Юрий Алексеевич Ревнивых — выдающийся врач, один из создателей неврологической службы в городе. Его уход стал огромной и невосполнимой утратой для медицинского сообщества, коллег и всех, кто знал его лично, отметили в департаменте здравоохранения.

Юрий Ревнивых был родом из Тобольска. В 1960 году он окончил Тобольское медицинское училище, а спустя девять лет — с отличием Тюменский медицинский университет, будучи одним из его первых выпускников. После клинической ординатуры по неврологии он посвятил себя становлению и развитию неврологической службы в Тюмени, внёс значительный вклад в организацию медицинской помощи.

В 1980-х годах Юрий Алексеевич возглавил Тюменский госпиталь для ветеранов войн. За свой многолетний труд он был удостоен высоких наград, в том числе званий «Ветеран труда» и «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание с Юрием Ревнивых состоялось 20 мая с 10:00 до 10:45 в Тюменском крематории (зал №1, Червишевский тракт, 511). Коллеги помнят его как мудрого наставника, надёжного товарища и человека с большим сердцем.