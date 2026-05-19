Тюмень на бегу: 23 мая город ждет масштабный полумарафон и перекрытие улиц

23 мая Тюмень станет частью Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». С 6:00 до 14:00 город объединится, чтобы поддержать спортсменов и вдохновить жителей на занятия бегом. В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение транспорта.

В частности, перекроют участок улицы Республики от улицы Челюскинцев до улицы Коммунистической, а также улицу Ленина от здания № 2 до улицы Челюскинцев. В квадрате улиц Коммунистической, Ямской, Затюменской и Луначарского общественный транспорт будет следовать в объезд.

Расписание движения автобусов тоже изменится. Узнать актуальную информацию можно по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.