Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 7:39

Тюмень на бегу: 23 мая город ждет масштабный полумарафон и перекрытие улиц

Как поедут автобусы и маршрутки в Тюмени 23 мая
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

23 мая Тюмень станет частью Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». С 6:00 до 14:00 город объединится, чтобы поддержать спортсменов и вдохновить жителей на занятия бегом. В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение транспорта.

В частности, перекроют участок улицы Республики от улицы Челюскинцев до улицы Коммунистической, а также улицу Ленина от здания № 2 до улицы Челюскинцев. В квадрате улиц Коммунистической, Ямской, Затюменской и Луначарского общественный транспорт будет следовать в объезд.

Расписание движения автобусов тоже изменится. Узнать актуальную информацию можно по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.