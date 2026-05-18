Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных.

Семья сурков Нора и Боря попали в тюменский зооцентр из-за агрессивного поведения. В центре реабилитации экзотических и диких животных «У Лукоморье» новые постояльцы. Весной в зоопитомнике поселились сурки Нора и Боря. Ранее пушистая семья жила у прежних хозяев, в домашних условиях.

Однако агрессия и ревность вынудили тюменцев отправить сурков в зооцентр.

«К сожалению, с появлением в жизни Бориса прекрасной дамы Норы его поведение стало агрессивным. Как настоящий мужчина он начал оберегать свою жену 24/7. Увы, даже заботливые хозяева стали, по его мнению, угрозой для их с Норой счастливого брака. В ход пошли зубы…Воинственное поведение самца и стало причиной переезда сурков в наш центр», - рассказали сотрудники центра «У Лукоморье».

По словам специалистов, суровый Боря держал в страхе всех киперов, пока его временно поселили в их доме, до реконструкции вольера. В настоящее время семейная пара готова встретиться с посетителями центра, но, предупреждают сотрудники зоопитомника, пальцы в клетку пихать не стоит. Борис может покусать.

