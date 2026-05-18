В Тюмени активно ведётся строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Первый объект проекта — гостиница для преподавателей — готов на 82%. Его реализацию обсудили на совещании, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

- Строительство стартовало в 2024 году. На данный момент на гостинице завершены все монолитные работы, выполнена кладка стен, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж отопления и сборка фасадов. В ближайшее время строители приступят к благоустройству прилегающей территории, - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, впереди — второй этап, в рамках которого специалистам предстоит возвести ещё девять объектов. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Полностью завершить строительство кампуса планируется в 2028 году.