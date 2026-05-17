В Тюменской области нашли тело без вести пропавшего мужчины

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюменской области завершились поиски Дмитрия Воронцова, который пропал в Ишиме ещё 1 мая 2026 года. Вечером он вышел из дома и не вернулся, а заявление в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило только 8 мая.

Волонтёры совместно с полицией проверяли больницы, собирали информацию о маршрутах мужчины и опрашивали его знакомых.

Вчера, 16 мая, стало известно, что тело Дмитрия найдено в черте города. Что именно произошло с мужчиной, пока не раскрывается. Обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы.

- Приносим близким соболезнования, - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.