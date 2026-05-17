Как заставить цвести сирень: советы тюменским дачникам по обрезке и уходу. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Сирень — один из самых популярных декоративных кустарников в Тюмени. Она неприхотлива, но для пышного ежегодного цветения требует правильного ухода. Садовод Нина Щербакова поделилась с изданием «Тюменская область сегодня» профессиональными советами.

Главный секрет — своевременная обрезка. Основную проводят сразу после цветения, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Формирующую обрезку делают с весны до осени: весной удаляют скрещивающиеся и растущие внутрь кроны ветки, а также слабые побеги, а летом убирают прикорневую поросль. Омолаживающая обрезка требуется только старым кустам, её проводят ранней весной до пробуждения почек, ежегодно убирая лишние побеги и формируя 5–10 сильных скелетных веток.

Не менее важны подкормки и полив. Ранней весной в приствольный круг вносят комплексное минеральное удобрение с кальцием, через 2–3 недели проливают гуминовым удобрением, а по молодой листве опрыскивают хелатным микроудобрением. Во время цветения можно подкормить Магбором, а после цветения — раствором монокалийфосфата для закладки почек на следующий год. Осенью приствольный круг мульчируют органикой.

Кустарник нуждается во влаге, особенно весной, поэтому поливу уделяют особое внимание, также важен влагозарядный полив для повышения морозостойкости. После полива почву обязательно рыхлят для аэрации корней.