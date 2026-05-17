НовостиОбщество17 мая 2026 11:53

В 4,4 раза больше посылок: в Тюменской области бум курьерской доставки

Серафима Краснова
Фото: фрипик.ру.

В Тюменской области в первом квартале 2026 года жители заплатили за платные услуги 62,2 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем год назад. По данным Тюменьстата, которые приводит «Вслух.ру», наибольший рост зафиксирован в сфере курьерской доставки.

Объём услуг по доставке вырос в 4,4 раза и составил 190,2 млн рублей. Также значительно увеличился спрос на электронные услуги и сервисы в сфере ИКТ (+50%), услуги фитнес-центров (+24,4%), учреждений культуры (+23,2%) и ветеринарные услуги (+20,6%).

Больше всего тюменцы потратили на коммунальные услуги — 13,4 млрд рублей (+3,3% к прошлому году), что объясняется холодной зимой.