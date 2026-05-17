Всемирный день борьбы с гипертонией: врач объяснил, как давление «убивает» мозг и приводит к деменции. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией — это повод прислушаться к своему организму. Врачи подчёркивают: давление — это не только сердце, но и, в первую очередь, головной мозг.

Артериальная гипертония является главной причиной инсультов. Хронически высокое давление делает сосуды ломкими, что может привести к геморрагическому инсульту или ишемическому инсульту. Но даже без инсульта гипертония разрушает когнитивные функции, вызывая гипертоническую энцефалопатию, которая снижает память и внимание и является фактором риска сосудистой деменции.

«У меня рабочее давление 140 на 90, я его не чувствую» — это главная опасность. Отсутствие симптомов не означает норму, это скрытое разрушение сосудов», — предупреждает врач-невролог.

Целевой уровень давления для большинства людей — ниже 130 на 80. Снижение систолического давления всего на 10 мм рт. ст. снижает риск инсульта на 30–40%. Врач-невролог Виталий Фадеев призывает не ждать симптомов и обращаться к врачу при первых признаках нестабильности.

Артериальная гипертония — это не приговор, а режим пожизненной диспансеризации, который поможет сохранить ясный ум до глубокой старости.