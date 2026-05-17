Пожары в новостройках: эксперт объяснил, почему современная проводка не гарантирует безопасность. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Мнение о том, что пожары — удел старого жилого фонда с ветхой проводкой, ошибочно. В новых домах риски смещаются в сторону человеческого фактора и качества комплектующих.

Как рассказал tmn.aif.ru директор по развитию ООО «АГНИ» Роман Кузьмин, в новых квартирах на первый план выходят ошибки монтажа. Плохое соединение проводов, часто спрятанное внутри стен, ведёт к сильному перегреву. Ещё одной угрозой становятся некачественные розетки.

«Если вилка в розетке болтается — значит, электрический контакт плохой. Это может вызвать перегрев, оплавление или даже возгорание», — предостерегает эксперт.