Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2026 6:26

В Тюменской области утонул 14-летний подросток: дети купались на реке без взрослыхфото

В Заводоуковске на реке утонул 14-летний мальчик
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области произошла трагедия: вечером 16 мая в Заводоуковске утонул 14-летний подросток. По данным МЧС, группа школьников отправилась купаться на реку Ук без сопровождения взрослых.

В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Его тело обнаружили водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

«Это уже второй случай гибели ребёнка в воде в мае этого года», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков.

В ведомстве напомнили, что ранее в апреле в регионе уже фиксировались трагедии на воде, связанные с несоблюдением правил безопасности, в том числе с гибелью рыбаков.