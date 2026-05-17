В Тюменской области произошла трагедия: вечером 16 мая в Заводоуковске утонул 14-летний подросток. По данным МЧС, группа школьников отправилась купаться на реку Ук без сопровождения взрослых.

В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Его тело обнаружили водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

«Это уже второй случай гибели ребёнка в воде в мае этого года», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков.

В ведомстве напомнили, что ранее в апреле в регионе уже фиксировались трагедии на воде, связанные с несоблюдением правил безопасности, в том числе с гибелью рыбаков.