Садоводов Тюмени предупреждают о возвратных заморозках: как спасти урожай. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Весна, это тот период года, когда происходит пробуждение всего живого. Активно начинают набухать почки, появляются первые листочки на деревьях и активно нарастает зеленная масса. Чаще всего именно в мае огородники спешат посеять цветочные культуры, первую редиску и витаминную зелень.

Но как правило именно в этот период температура окружающей среды не устойчива, и есть вероятность возвратных заморозков. Кажется, только зацвела яблоня, вишня, как наступает кратковременное понижение температуры, завязи опадают, повреждаются тычинки и пестики, что делает опыление невозможным.

И тогда ждать ягод уже не стоит. Агрономы тюменского Россельхозцентра, расскажут, стоит ли связывать черемуховое цветение с похолоданием. Чаще всего, майское похолодание связывают с цветением черемухи. С научной точки зрения связь между цветением черёмухи и похолоданием отсутствует.

Дерево начинает цвести не по календарю, а после того, как несколько дней подряд температура будет выше примерно +5 градусов. Тем более наш регион находится в зоне рискованного земледелия, поэтому вероятность появления возвратных заморозков довольно частое ежегодное явление.

Поэтому цветение черемухи, это сигнал того, что природа перешла в активную фазу весны. По народной примете, если черемуха зацвела рано, впереди, скорее всего, длинное лето. Поздно — весна затяжная, и холода могут еще вернуться. Дерево не вызывает мороз — но зацветает именно тогда, когда он наиболее вероятен.

Для тех, кто уже успел высадить свои посадки в открытый грунт, есть вероятность того, что растения погибнуть от переохлаждения. Рекомендуем в ночной период времени накрыть ваши сеянцы укрывным материалом. Утром, когда температура поднимается выше ноля, материал снимают или поднимают с краёв. Если оставить укрытие на день, там создастся парниковый эффект, растения перегреются и выпреют. Расслабляться садоводам не стоит, поскольку не исключено что заморозки могут быть и в начале июня.