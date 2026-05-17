Лета не будет: в Тюменской области похолодает до октябрьской температуры.

В Тюменской области ожидается сильное похолодание. В соответствии с прогнозом сервиса в воскресенье, 24 мая 2026 года, температура воздуха в Тюмени упадет до +9 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +7 градусов.

Кроме того, в ночь на 24 мая 2026 года по Тюменской области пройдет мощный ливень.

По данным «Вентускай.ком», 25 мая 2026 в регионе немного потеплеет до +21 градуса Цельсия. Однако 28 мая регион накроет новая волна холода, который свойственен октябрю.

Так, согласно прогнозу, дневная температура в Тюменской области 28 мая 2026 года упадет до +10 градусов Цельсия.

По информации прочих сервисов, публикующих долгосрочный прогноз, холодная погода ожидается в регионе и в начале июня.