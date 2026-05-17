Нет гардероба — есть проблема: кто ответит за пропавшую куртку на вешалке в холле

Часто в клиниках, кафе или офисах вместо полноценного гардероба стоит обычная вешалка-стойка. Если с неё пропадёт куртка, заведение может быть признано ответственным за утрату имущества. Юристы поясняют: если организация требует снять верхнюю одежду, но не обеспечивает безопасных условий хранения, это считается ненадлежащим исполнением обязанностей, пишет tmn.aif.ru.

В таких случаях эксперты рекомендуют фиксировать факт отсутствия альтернативных мест для хранения. Главное — доказать, что вещь была оставлена именно там, где заведение отвело для этого место.

«Чтобы избежать ответственности, организации нужно будет доказать, что она приняла абсолютно все меры для охраны имущества, что на практике сделать довольно сложно. При этом не имеет значения, платили вы за номерок или сдали пальто в бесплатный гардероб — правила статьи 924 ГК РФ одинаково строги к любому виду такого хранения», — говорит юрист Александр Бударагин.

Таким образом, даже при отсутствии гардероба и номерков заведение несёт ответственность за сохранность вещей, оставленных в отведённом для этого месте.