Витамин D: тюменский эндокринолог рассказала о правилах приёма и опасности передозировки

Как правильно принимать витамин D и почему опасен его переизбыток? На эти вопросы изданию «Тюменская область сегодня» ответила Ирина Калинина, врач-эндокринолог городской поликлиники № 8.

Оптимальный уровень витамина D в крови — от 30 до 100 нг/мл. Дефицит диагностируется при показателе ниже 20 нг/мл, а тяжёлый дефицит — менее 10 нг/мл. Переизбыток, который возможен только при длительном приёме очень больших доз, возникает при уровне свыше 150 нг/мл.

Врач отмечает, что профилактическая доза в 2000 МЕ в сутки безопасна для большинства людей и может применяться без анализов. Однако при подозрении на дефицит или наличии хронических заболеваний перед началом приёма необходима консультация специалиста и сдача анализа. Эндокринологи рекомендуют принимать витамин D круглогодично, так как современный образ жизни (работа в офисе, использование солнцезащитных кремов) не позволяет накопить достаточный запас даже летом.

Бесконтрольный приём высоких доз (10 000 МЕ и более) может привести к гиперкальциемии. Её симптомы: сухость во рту, жажда, головная боль, сонливость, тошнота, боли в мышцах и суставах, нарушение сердечного ритма. Особое внимание уровню витамина D следует уделять детям, беременным, пожилым людям, а также пациентам с болезнями почек, остеопорозом и тем, кто мало бывает на солнце.