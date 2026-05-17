ЕГЭ-2026: все горячие линии для тюменцев, чтобы сдать экзамены без стресса и мошенничества.

Уже 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. «Вслух.ру» подготовил список всех горячих линий, которые могут пригодиться выпускникам, родителям и учителям Тюменской области.

В первую очередь за консультацией рекомендуют обращаться в свою школу. Также получить помощь можно по телефонам: департамент образования и науки Тюменской области: 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49; тюменский институт развития образования (ТОГИРРО): 8 (3452) 39-02-05, 39-02-30; Рособрнадзор: 8 (495) 198-92-38.

Отдельно работает телефон доверия для сообщений о нарушениях:8 (495) 198-93-38. Здесь можно сообщить о попытках мошенничества, предложениях купить КИМы, сайтах и группах в соцсетях, предлагающих приобрести материалы ЕГЭ, а также о попытках договориться о сдаче экзамена.

Полный список горячих линий во всех муниципалитетах Тюменской области доступен на сайте ТОГИРРО.