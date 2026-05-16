Фото: грумма мероприятия в соцсети «ВКонтакте»

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в аграрном диктанте. Он пройдет с 26 по 30 мая в рамках III Всероссийского форума тружеников села, сообщает Тюменская областная Дума.

Это уже второй по счету диктант, организованный «Единой Россией» в рамках партпроекта «Российское село». Также к проекту присоединились Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ и другие федеральные министерства и ведомства.

По словам регионального координатор партпроекта «Российское село» Виктора Рейна, Тюменская область полностью готова к агродиктанту.

- Специальные площадки, где можно будет написать диктант очно, подготовлены во всех муниципальных округах юга области. Они находятся в образовательных организациях и сельхозпредприятиях для детей, молодежи и тружеников села, - сказал депутат.

За полчаса участники ответят на 30 тестовых вопросов. Набравший максимальный балл получит диплом победителя, а все остальные - электронный сертификат. Кстати, в этом году тематика агродиктанта расширена: к уже знакомым блокам - растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности - добавился раздел «Экономика сельского хозяйства».

Виктор Рейн подчеркивает, что агродиктант - это значимая инициатива, которая является частью образовательной программы поддержки агропромышленного комплекса.

- Она демонстрирует, как образовательные проекты могут объединять специалистов отрасли, привлекать внимание к достижениям сектора и способствовать его дальнейшему развитию. Это возможность не просто проверить свои знания в сельхозсфере, но и повысить аграрную грамотность, популяризировать профессии в АПК, - подчеркнул он.

Зарегистрироваться для участия в агродиктанте и посмотреть адреса площадок можно на сайте агродиктант.рф.

