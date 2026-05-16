Эксперт рассказала, как тюменцам защитить свою кожу от ярких солнечных лучей

Фото предоставлено КП

В Тюмень пришла по-настоящему летняя погода, и солнце все чаще радует горожан своими лучами. Но не стоит забывать, что небесное светило не только дарит улыбки, но и может негативно воздействовать на кожу. Специалист по работе с лицом и телом, тренер-преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, почему важно пользоваться солнцезащитными кремами.

Ни для кого не секрет, что солнечные лучи запускают в организме синтез витамина D и стимулируют выработку «гормона счастья», помогающего бороться со стрессом. Но в тоже время избыточное воздействие солнца провоцирует до 80-90% признаков старения кожи: морщины, потерю эластичности и пигментацию.

- Ультрафиолетовые лучи типа A разрушают коллаген, вызывают стойкую пигментацию и морщины. Лучи типа B приводят к покраснению и солнечным ожогам. Это прямое следствие повреждения кожи, - объясняет Евгения Кузнецова.

Для защиты от ультрафиолета специалист рекомендует использовать кремы с SPF фильтром. Степень защиты зависит от условий пребывания на солнце: SPF 30 блокирует до 97% ультрафиолетовых лучей - достаточно для повседневного использования в городе, SPF 50 блокирует 98% лучей - оптимальный вариант для отдыха на природе или поездок в теплые края. Что касается показатели SPF выше 50, он дает незначительное увеличение защиты и чаще являются маркетинговым ходом.

- Важно, чтобы в креме присутствовали как химические фильтры, нейтрализующие воздействие ультрафиолета, так и физические, отражающие лучи. Физические фильтры – это оксид цинка, диоксид титана. Они создают легкую белую пленку на коже и особенно рекомендуются для детских санскринов. Детям оптимально использовать SPF 50, - передает слова эксперта «МегаТюмень».

