НовостиОбщество16 мая 2026 6:23

Тюменским родителям советуют искать репетиторов на новый учебный год весной

Искать репетиторов на новый учебный год тюменцам советуют весной
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Выбирать репетитора на новый учебный год лучше весной. И на это есть весомая причина, сообщает «Тюменская линия».

К лету сильные репетиторы формируют расписание на следующий учебный год. А это значит, что к сентябрю выбор заметно сужается, цены - растут. Весной же можно спокойно сравнить специалистов, протестировать формат занятий и закрепить удобное время.

Как выбрать педагога? Оптимальный подход - брать во внимание рекомендации, при этом параллельно просматривая предложения на онлайн-платформах. Там можно сравнить профили, формат работы и отзывы.

Если в объявлении преподавателя указаны сразу математика, физика, русский язык, подготовка к школе и английский «для путешествий», то это повод насторожиться. Универсальность в данном случае чаще говорит не о силе, а о размытости экспертизы.

Что касается популярной фразы «большой опыт», она мало о чем говорят. Куда важнее конкретные цифры: сколько лет преподавания, количество учеников, результаты ( 100-балльные экзамены или победители олимпиад). И важно, чтобы эти данные соотносились с отзывами.

Вл время пробного занятия с педагогом нужно обратить внимание, как он взаимодействует с ребенком. Профессионал быстро считывает, где есть пробелы, и корректирует объяснение. Если преподаватель говорит 10-15 минут подряд без пауз и обратной связи - перед вами лектор, а не репетитор.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.