Дофаминовая ловушка: почему тюменцы заедают стресс сладостями

Фото предоставлено КП

Желание съесть что-то сладкое или жирное во время сильного стресса - это не отсутствие силы воли, а сложный биологический процесс. В основе этой зависимости лежит цепочка гормональных реакций, которая превращается в замкнутый цикл, говорит клинический нутрициолог Татьяна Борейко.

- При возникновении стрессовой ситуации в организме резко повышается уровень кортизола. Его рост провоцирует подъем инсулина, который, в свою очередь, вызывает острую потребность в глюкозе, как в самом быстром источнике энергии. Употребляя сахар, в организме человека происходит мгновенный выброс дофамина, дарящий краткосрочное чувство удовольствия и облегчения, - пояснила специалист.

Однако за резким подъемом уровня глюкозы неизбежно следует такой же резкий спад. В этот момент мозг снова начинает требовать «подпитки», формируя привычку заедать тревогу.

Специалист подчеркивает, что наиболее эффективным способом борьбы с этим состоянием являются физическая активность и прогулки на свежем воздухе, однако большинство людей по инерции выбирают самый доступный и быстрый путь - еду, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

