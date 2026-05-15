Тюменские энергетики продолжают кампанию по борьбе с самоуправством провайдеров

С начала 2026 года специалисты «Россети Тюмень» выявили более 2 900 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи в Тюменской области. Представители энергокомпании направили в адрес собственников оборудования требования устранить нарушения.

Энергетики напоминают, что самоуправство провайдеров является существенным фактором риска. Неучтенная нагрузка на опоры ЛЭП может стать критической, а сам кабель затрудняет проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. Кроме того, несогласованные подвесы нередко приводят к повреждению оборудования и создают угрозу для жизни и здоровья самих нарушителей.

Всего с начала текущего года специалисты обследовали свыше 369 тысяч опор ЛЭП. О фактах несогласованного монтажа линий связи можно сообщить по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220, он работает круглосуточно и анонимно.