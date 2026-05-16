Тюменский психолог Надежда Кулева раскрыла секрет, как подготовиться к ЕГЭ без тревоги

Экзамены - это пора, неизбежно связанная со стрессом. Но снизить уровень тревоги и сделать подготовку максимально эффективной вполне реально. Как? Отвечает психолог АНО «Центр социальной реабилитации «Тюменский» Надежда Кулева.

По словам эксперта, часто тревога рождается из-за внутреннего противоречия: ученик понимает, что пора начинать решать задания и повторять темы, но снова и снова откладывает это. И чем дольше длится откладывание, тем выше уровень беспокойства. Лучший способ разорвать этот круг - начать подготовку прямо сейчас!

Также Надежда советует каждый день писать себе небольшое задание и равномерно распределять нагрузку. Например, понедельник - история, вторник - математика. Выполнение намеченного дает хорошую дозу дофамина и удовольствие.

А для поддержания мотивации можно заранее договориться с самим собой о приятном бонусе. Это может быть выходной, прогулка, небольшая поездка или покупка.

Один из ключевых принципов здоровой подготовки - сбалансированный распорядок дня. Психолог рекомендует выстраивать день так, чтобы 8 часов отводилось на сон, 8 - на подготовку и еще 8 - на отдых.

Немаловажную роль в подготовке играет и учебное место. Оно должно быть привлекательным и располагающим к работе. Для этого следует убрать лишние предметы, можно добавить мотивирующие мелочи.

- Убирайте гаджеты на время подготовки, отключите соцсети, не дайте интернету, новостям, играм и чатам украсть у вас время и силы, - советует психолог.

Следуя этим несложным советам, будущие выпускники смогут снизить уровень стресса и подойти к экзаменам более собранными и уверенными в себе, сообщает «Тюменская область сегодня».

