Тюменьстат назвал сферы, где можно заработать больше 200 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области средняя зарплата за первые два месяца (пока это последние данные) составила 95 367 рублей. Однако в некоторых сферах работникам начисляли в разы больше, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

Так, самые высокие зарплаты в январе-феврале 2026 года получили работники сферы добычи нефти и природного газа - 251 727 рублей. Далее идет сфера предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых - 242 553 рублей. И замыкает тройку лидеров сфера производства химических веществ и химических продуктов - 230 417 рублей.

Также высокие заработки у сотрудников сферы воздушного и космического транспорта - 194 214 рублей, производства машин и оборудования - 153 034 рублей, научных исследований и разработок - 141 037 рублей, производства кокса и нефтепродуктов - 140 567 рублей, финансовой и страховой деятельности - 128 580 рублей, а также деятельности в области информации и связи - 121 615 рублей.

Отметим, что в статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без социальных выплат) одного работника.

