Тюменцам объяснили, почему не следует пополнять транспортные карты на 1 рубль

Не редкость, когда тюменцы пополняют транспортные карты на символический один рубль. Такая сумма роли не играет, но может вызвать неудобства, сообщает «Вслух.ру».

Как пояснили в АО «ТТС», это связано со временем, которое необходимо, чтобы деньги были зачислены на карту.

Так, при онлайн-переводе деньги поступают на карту в виде удаленного пополнения. Чтобы они стали доступны на балансе, требуется их «записать» на само устройство. Этот процесс происходит автоматически через терминал кондуктора или водителя, но не мгновенно. Запись удаленного пополнения проходит спустя минимум 4 часа после совершения операции, а иногда требуется до 24 часов.

- До тех пор, пока предыдущее удаленное пополнение не будет записано на карту, повторное невозможно. Это означает, что в промежутке между совершением платежа и его корректным отображением на транспортной карте придется оплачивать проезд иным способом. Саму же карту в это время следует предъявлять лишь для фиксации записи пополнения, - пояснили в «Тюменской транспортной компании».

