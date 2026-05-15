Огонь не пройдет

Системная работа ведется и в части предотвращения возгораний на территории СНТ и ОНТ. Как это всё действует на практике, оценили депутаты Тюменской городской думы, посетив садовое некоммерческое товарищество «Незабудка».

В выездном мероприятии приняли участие председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, а также депутаты Андрей Голоус и Елена Бойко. Народным избранникам показали оборудованный карьер, откуда пожарные машины могут набрать воду. Для маневрирования техники подготовлена разворотная площадка.

Как рассказала председатель СНТ «Незабудка» Наталия Демьянюк, пожарный водоем систематически чистят от мусора и травы, углубляют до трех метров.

- Ранее карьер наполняли ключи. Теперь за его состоянием мы следим сами. Пожарные службы осматривают водоисточник, контролируют, - отметила Наталия Демьянюк.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова напомнила, что противопожарная безопасность в числе важнейших вопросов, которым депутаты уделяют особое внимание в весеннее время. Вопросы обустройства противопожарных водоемов в СНТ депутаты ранее обсуждали на постоянной комиссии, а также на мартовском заседании думы. Выезд непосредственно на место и оценка мероприятий на практике - логичное продолжение данной работы.

- Могу с уверенностью сказать, что в этом СНТ полностью готовы к пожароопасному периоду. Мы внимательно осмотрели карьер, инфраструктуру, места для размещения мусорных контейнеров. Увидели, что собственники стараются доработать, улучшить существующие возможности, - отметила Светлана Иванова.

Всего на территории Тюмени действуют 164 садоводческих и огороднических товарищества - это около 67 тысяч земельных участков. Из них 778 расположены в СНТ «Незабудка».

На заседаниях городской думы не раз отмечалось, что многие тюменцы проживают в СНТ и ОНТ круглый год. Поэтому местные власти совместно с депутатами уделяют большое внимание реализации противопожарных и противопаводковых мероприятий. В зоне особого внимания депутатов и обеспечение транспортной доступности - ремонт дорог и развитие сети маршрутов общественного транспорта.