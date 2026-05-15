В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в финансировании терроризма.

По данным следствия, с апреля 2021 по март 2024 года она регулярно переводила деньги на счета международной террористической организации, чья деятельность направлена на подрыв государственных институтов. Общая сумма переводов составила более 1,4 миллиона рублей. Незаконную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Суд по ходатайству следователя избрал для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит суровое наказание по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).