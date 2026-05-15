Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Участник специальной военной операции, награждённый медалью «За отвагу», Даурен Елеманов, который после ранения продолжает служить Родине, провёл для тюменских спортсменов «Уроки мужества».

Даурен, участник проекта «Боевой кадровый резерв», посетил спортивные центры самбо «ПОБЕДА» и «Тюмень-дзюдо». Он поделился с ребятами своей историей: с детства мечтал стать офицером, служил в Росгвардии командиром роты. Юные спортсмены также посмотрели фильм о его товарищах — Семёне Аполлонове и Викторе Квасове.

В завершение встречи самбисты центра «ПОБЕДА» передали гостю посылки для бойцов на передовую: рисунки, письма и маскировочные сети. Присоединиться к подобным встречам могут все спортивные школы региона, подав заявку на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.