Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Девушка попала под колеса автомобиля в центре города вечером 14 мая. Дорожная авария произошла накануне в Тюмени. На улице Мельникайте, у дома №10, легковой автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе, а потом протаранил дорожный знак.

По данным тюменской Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка 1997 года рождения.

Очевидцы аварии рассказывают, что водитель, пытаясь избежать столкновения, врезался в ограждение. Также есть информация, что он мог специально инсценировать аварию, врезавшись в столб уже после наезда на пешехода. Истинные причины и обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. Редакция «Комсомольская правда – Тюмень» ожидает информацию от областного департамента здравоохранения.

Напомним, что в регионе большинство трагедий на дорогах случается на федеральных и региональных трассах. Полицейские отмечают в этом году положительную тенденцию – снижения погибших в ДТП людей. С начала 2026 года на дорогах в регионе погибли 35 человек, это на 22% меньше, чем годом ранее. Самыми опасными остаются ДТП, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона, автоинспекторы установили дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД на опасных участках федеральных и региональных автодорог.

Однако уже несколько лет в Тюменской области силовики фиксирируют неприятный фактор: в регионе не снижается количество ДТП с участием пешеходов, в этом направлении полицейские проводят активную просветительскую работу, как с водителями, так и с пешеходами.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ишимском районе столкнулись «Лада» и «Нива»: пострадали четыре человека, трое — это дети. Подробности – в нашем материале.