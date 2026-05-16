Эксперт назвала тюменцам правила трехлетнего освоения земельного участка

С 1 марта 2025 года в России действует норма, согласно которой на освоение земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных товариществах, дается три года, сообщает «Тюменская линия».

- Освоение земельного участка - это выполнение правообладателем мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, - пояснила начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

Владельцу нужно будет освободить участок от лишних деревьев, кустарников, сорняков и неподходящих предметов, убрать мусор. Провести рекультивацию земли, уплотнить ее, выровнять рельеф. Кроме того, переувлажненный участок необходимо осушить, а увлажненный - иссушить.

Наталия Калинина напоминает, что срок освоения земельного участка зависит от даты возникновения права на него. Например, если землю оформили до 1 марта 2025 года, то трехлетний срок истекает 1 марта 2028 года. Если же право возникло после 1 марта 2025 года, то срок отсчитывается с момента регистрации права на участок.

