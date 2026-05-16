Что такое «стоп-сигнал» и почему он мешает реабилитации пациентов? Отвечает тюменский врач

Как правило, реабилитация пациента начинается еще в отделении реанимации, но иногда возникают ситуации, когда начало восстановления противопоказано. В медицине это называется «стоп-сигналами», сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

Причиной для «стоп-сигнала» могут стать серьезные нарушения гомеостаза, резкие скачки или падения артериального давления, а также критические изменения пульса во время нагрузки.

- «Стоп-сигнал» - это сигнал, который говорит: если через него шагнуть, будет осложнение, есть риск попасть в ургентное состояние. Исходя из заповеди «не навреди», мы всегда старательно оцениваем все противопоказания. Только при их отсутствии проводятся те или иные мероприятия, - говорит заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.

Чтобы не усугубить ситуацию, каждое занятие с пациентом проводится под строгим контролем мультидисциплинарной команды, которая оценивает готовность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Если пациент психологически не готов к занятиям или физически слаб, врачи используют методы пассивной терапии: за него двигают руками и ногами, чтобы через рецепторы посылать сигналы в мозг. Это помогает бороться с атрофией мышц и контрактурами суставов даже у тех, кто находится без сознания.

