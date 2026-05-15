Накануне вечером, 14 мая, на 23-м километре трассы Ишим — Казанское произошло ДТП, в котором пострадали люди. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, трое из которых — маленькие дети.

По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, 22-летний водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди «Нивой». В аварии пострадали сам водитель «Лады» и три пассажира «Нивы»: 17-летний подросток, а также две девочки в возрасте 7 месяцев и 11 месяцев.

К счастью, младенцы перевозились с соблюдением правил — в детских удерживающих устройствах. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.