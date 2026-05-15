На Тюмень и область обрушится затяжная жара.

В Тюменской области скоро снова изменится погода. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», с субботы, 16 мая 2026 года, тюменцы почувствуют приближение лета. Как следует из прогноза, в этот день температура в Тюмени повысится до +20 градусов Цельсия, а в некоторых местах на юге региона – достигнет +25.

Однако интенсивно нарастать жара начнет с понедельника, 18 мая. В этот день воздух прогреется до +24 градусов на севере региона и до +26 градусов – на юге.

Из прогноза также следует, что аномальная жара продержится вплоть до 21 мая. До этой даты дневная температура по региону будет повышаться до +28 градусов Цельсия.

С 22 мая в Тюмени и области ожидается стремительное похолодание – днем будет всего около +13, затем 25 мая придут дожди, а уже 26 мая температура снова начнет повышаться до +28.