НовостиПроисшествия14 мая 2026 12:54

На трассе Тюмень — ХМАО «Мазда» вылетела на встречку и устроила тройное ДТПфото

Серафима Краснова
Фото: ГАИ Тюменской области.

Стали известны подробности серьезного ДТП на тюменской трассе в сторону Югры. На 401-м километре федеральной автодороги Тюмень - ХМАО в Уватском районе столкнулись три автомобиля.

По версии полиции, 38-летний водитель «Мазды» выехала на встречную полосу, где протаранила «Мерседес», а потом въехала в большегруз.

Фото: ГАИ Тюменской области.

- В «Мазде» ехали жители города Сургута: мама-водитель и двое детей одного и шести лет, а также 61-летняя пассажирка. Все четверо получили ранения, - рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас движение по федеральной трассе автоинспекторами полностью восстановлено.