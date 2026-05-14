Фото: ГАИ Тюменской области.

Стали известны подробности серьезного ДТП на тюменской трассе в сторону Югры. На 401-м километре федеральной автодороги Тюмень - ХМАО в Уватском районе столкнулись три автомобиля.

По версии полиции, 38-летний водитель «Мазды» выехала на встречную полосу, где протаранила «Мерседес», а потом въехала в большегруз.

Фото: ГАИ Тюменской области.

- В «Мазде» ехали жители города Сургута: мама-водитель и двое детей одного и шести лет, а также 61-летняя пассажирка. Все четверо получили ранения, - рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас движение по федеральной трассе автоинспекторами полностью восстановлено.