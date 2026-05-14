«Поняла, что хватит терпеть»: в Тюменской области женщина ударила сожителя ножом и получила срок

В Тобольском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего сожителя. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 февраля 2026 года в селе Малая Зоркальцева.

По версии следствия, между сожителями произошёл конфликт. Потерпевший вёл себя аморально, оскорблял женщину нецензурной бранью и угрожал ей. В ходе ссоры девушка нанесла мужчине один удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

В суде она признала вину и раскаялась. Тюменка пояснила, что терпела оскорбления и физическое насилие со стороны сожителя, а в ту ночь решила прекратить подобное отношение и, взяв нож, «показала, что способна постоять за себя».

Суд признал жительницу Тюменской области виновной, но, учитывая обстоятельства дела, назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.