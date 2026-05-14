В тюменском селе Новокаишкуль погиб человек в результате пожара в частном жилом доме. Возгорание произошло утром в четверг, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре на улице Южной поступило в шестом часу утра.

К моменту прибытия первых пожарных расчётов горел уже весь дом. На месте происшествия работали пять сотрудников и три единицы техники.

- Здание выгорело полностью, площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Причина случившегося устанавливается, - сообщили в ведомстве.