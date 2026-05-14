«Дачный синдром»: как не стать жертвой грядок и что делать при ушибах и болях в спине. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением дачного сезона в Тюмени резко растёт число обращений к врачам. После работы на грядках ноет поясница, болят колени, а к этому добавляются порезы, ушибы и укусы насекомых. Как обезопасить себя на участке и оказать первую помощь при травме, «ФедералПресс» рассказал врач по спортивной медицине и ЛФК Динар Хисматуллин.

Главная причина травм — резкий переход от малоподвижного образа жизни к интенсивным нагрузкам. Это вызывает так называемый «дачный синдром»: обострение болей в спине, суставах и мышцах. Чаще всего страдают поясница из-за долгой работы внаклонку и колени из-за подъёма тяжестей с неправильной техникой. «Не нужно стараться переделать все дела в первый же день. Любая нагрузка требует постепенного увеличения», — предупреждает врач. К механическим травмам добавляются бытовые: порезы секатором, ушибы топором, ожоги у мангала, укусы насекомых и даже неожиданные встречи со змеями.

Чтобы избежать неприятностей, распределяйте нагрузку равномерно и давайте себе время на отдых. Работайте в перчатках и закрытой обуви — это защитит от порезов и ушибов. Перед тем как подняться на лестницу, проверьте её устойчивость и зафиксируйте опоры. Если используете электроинструменты, например, углошлифовальную машину (болгарку), обязательно надевайте защитные очки, так вы убережёте глаза от стружки и искр. Особое внимание уделите технике подъёма тяжестей. Мешок с удобрениями или ведро картофеля нужно поднимать правильно: присесть, согнуть колени, держать спину прямой и задействовать мышцы ног. Так вы снизите нагрузку на поясницу и уменьшите риск травмы.

«Важно сопоставлять свои физические возможности и возраст с объёмом работ. Иначе, если обострятся хронические проблемы, лечиться потом придётся долго», — подчёркивает Динар Хисматуллин.

Если избежать неприятности не удалось, важно правильно оказать первую помощь. При ушибе главное — не спутать его с переломом или вывихом. Если сустав деформирован, неестественно подвижен или боль нестерпима, сразу обращайтесь к врачу. Когда точно ушиб (без открытой раны), действуйте по правилу «Холод + покой + возвышение».

Приложите холод (лёд через ткань, замороженные овощи, бутылку с холодной водой) на 15–20 минут. Это сузит сосуды, остановит внутреннее кровотечение и уменьшит гематому. Повторяйте каждые 1–2 часа в первые сутки. Обездвижьте ушибленную конечность: при ушибе ноги не нагружайте её, руку зафиксируйте косынкой. Приподнимите руку или ногу выше уровня сердца, чтобы оттекала кровь и спадал отёк. При необходимости наложите давящую повязку эластичным бинтом, но не затягивайте её слишком сильно.

В первые 48 часов нельзя греть ушиб, разминать или растирать место повреждения спиртом, мазями или йодной сеткой, так как это усилит отёк и внутреннее кровотечение. Если гематома пульсирует (что является признаком повреждения крупной артерии), быстро растёт, пропала чувствительность ниже места ушиба или вы не можете пошевелить пальцами — срочно обращайтесь за медицинской помощью. На вторые сутки, когда отёк спал, можно использовать тёплые компрессы и мази с гепарином для рассасывания гематомы.