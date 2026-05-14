Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в Сургутском районе

Фото: из архива администрации Сургутского района

Поселок Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже во второй раз станет окружной площадкой для проведения всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ. Спортивное событие одновременно по всей России пройдет 23 мая. Об этом в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- В этом году Ханты-Мансийский округ получил 1000 слотов, все они уже заняты. В числе зарегистрированных участников – любители бега из Сургутского района, Сургута, других муниципалитетов Югры, а также из Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области, – поделился Андрей Трубецкой.

Для участников полумарафона организаторы подготовят несколько дистанций по мере нагрузки: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Крупные мероприятия, в том числе и спортивные, в Сургутском районе проводятся не случайно: в муниципалитете активно развивается спортивная инфраструктура.

- На сегодня более 80% жителей Сургутского района занимаются спортом. Муниципалитет держит лидирующую позицию в Югре по данному показателю. Обеспеченность спортивными объектами составляет 62%, - отметил Андрей Трубецкой.

В поселениях района регулярно проводятся крупные спортивные мероприятия. Например, в Лянторе - «Кросс нации» и «Лыжня России»; в Барсово - военно-спортивная игра «Z86»; В белом Яре - «Кубок России по фиджитал-спорту»; в аутентичной этнодеревне Русскинской - «Слет оленеводов, рыбаков и охотников»; в Тром-Агане - традиционный «День обласа». В целом, различные спортивные мероприятия проводятся во всех муниципалитетах Сургутского района.