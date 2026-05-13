В 2026 году День России подарит тюменцам длинные выходные.

В 2026 году жители Тюменской области, как и все россияне, при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд — с 12 по 14 июня. Это связано с тем, что национальный праздник, День России, который официально отмечается 12 июня, выпадает на пятницу. Таким образом, перед государственным праздником тюменцев ждёт короткая рабочая неделя — с 8 по 11 июня.

При этом четверг, 11 июня, будет сокращённым рабочим днём. Стоит отметить, что после июньских праздников в 2026 году других трёхдневных выходных не ожидается. Всего в июне россиян ждут 21 рабочий день и 9 выходных. День России начали отмечать с 12 июня 1995 года.

Праздник связан с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. С 2002 года, согласно Трудовому кодексу РФ, этот день является нерабочим праздничным днём.