Жителя Тюменской области задержали за посылку с сильнодействующим препаратом из Индии

В Тюменской области 44-летний житель заказал из Индии 43 упаковки медикаментов, содержащих сильнодействующие вещества. При получении почтового отправления мужчина был задержан сотрудниками таможни.

В посылке находилось 440 таблеток и капсул, экспертиза установила, что в их составе содержится прегабалин. Общая масса запрещённого вещества составила 111 грамм. Для ввоза таких лекарств требуется рецепт врача и обязательное декларирование. Мужчина не планировал соблюдать установленные правила.

По данному факту Тюменская таможня завела уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Таможенники напоминают: прежде чем заказывать лекарства или БАДы из-за границы, необходимо изучить их состав и правила ввоза, чтобы не нарушить закон.