В Тюмени власти изымают землю и жилье для реновации: список адресов.

В Тюмени администрация города начала процедуру изъятия земельных участков и объектов недвижимости для комплексного развития территорий. Информация об этом опубликована на официальном сайте городских властей.

Под реновацию попадают дома по адресам: 2-я Сахалинская, 27; Сахалинская, 36; Сахалинская, 38. Отдельным постановлением объявлено об изъятии имущества на Мысовской, 60 — этот адрес включён в другую программу развития - район улиц 2-я Луговая — Береговая.

Владельцам недвижимости, попавшей под реновацию, рекомендуют обратиться в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, что на Орджоникидзе, 24, каб. 208, тел. 51-10-73, для получения разъяснений и дальнейших действий.

Ранее мы рассказывали о том, что до 2038 года в районе улицы Камчатской запланированы жилые многоэтажные здания, школа на 1 201 место, детский сад на 104 ребенка, организация дополнительного образования и поликлиника. Кроме того, планируется благоустройство улиц и проездов.