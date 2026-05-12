Тюменский предприниматель «на бумаге» утилизировал мусора на миллион и избежал ответственности

В Ишиме суд прекратил дело против бизнесмена, который «на бумаге» утилизировал мусора на миллион. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ишимский городской суд прекратил уголовное дело против Дмитрия З., обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Суд установил, что бизнесмен предоставил в НО «ФКР ТО» документы от ООО «Проектремстрой» с завышенной стоимостью услуг по вывозу и захоронению отходов.

Фактически мусор был утилизирован на сумму 139,5 тысяч рублей, а в документах значилось 963 тысячи. В результате он похитил 824 тысячи рублей. В суде Дмитрий полностью признал вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб в полном объёме. Потерпевшая сторона подала ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон и заявила, что не имеет претензий.

Суд учёл все обстоятельства, включая возмещение ущерба и примирение, и прекратил уголовное дело, освободив Дмитрия от уголовной ответственности на основании ст. 25 УПК РФ.