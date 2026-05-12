Холода надолго: погода в Тюменской области готовит еще одно разочарование.

Летняя погода вернется в Тюменскую область в конце недели. В соответствии с прогнозом синоптиков в субботу и воскресенье, 16 и 17 мая 2026 года, дневная температура в регионе поднимется до +25 градусов Цельсия.

Однако, по информации «Вентускай.ком», с 18 мая 2026 года температура воздуха в Тюменской области начнет понижаться. Так, в дневные часы 19 мая 2026 года дневная температура в регионе составит всего +10 градусов Цельсия. С 20 по 23 мая 2026 года, согласно прогнозу сервиса, дневная температура в Тюменской области будет держаться в пределах от +13 до +17 градусов Цельсия, что тоже весьма маловато.

Как сообщают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, далее погода в регионе разочарует. Ожидается, что конец мая и начало июня в Тюмени и области будут холодными и дождливыми.