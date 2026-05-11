Экономист объяснила тюменцам, что загоняет людей в кредиты и как распределить семейный бюджет

Кандидат экономических наук Алена Габудина разъясняет, существует ли универсальная формула распределения доходов, как спастись от кредитов и какие траты чаще всего «съедают» семейный бюджет.

По ее словам популярные финансовые схемы вроде «50-30-20» действительно могут служить ориентиром. Но такой расчет подходит не всем из-за разного уровня доходов, состава семьи, кредитов и обязательных расходов, которые сильно разнятся.

Экономист считает, что семья может использовать такую схему: 30% дохода – на кредиты; столько же на питание; как минимум 10% оставлять на накопления; примерно 20% закладывать на обязательные платежи, а оставшиеся 10% смело тратить на отдых и развлечения.

Алена Габудина заметила, что сегодня расходы на продукты становятся самой крупной статьей семейного бюджета, особенно если есть дети. Здесь вариант такой – меньше вестись на уловки супермаркетов, чтобы потом не выбрасывать не нужную вам продукты.

На коммуналке и обязательных платежах, конечно ж,. не сэкономишь, но можно поставить умные лампы и следить за расходом электричества.

Неожиданные траты такие как поломка автомобиля, дорогое лечение, ремонт техники или срочный визит к стоматологу может пробить брешь в семейном кошельке. Именно в таких случаях люди залезают в кредиты. Чтобы избежать этого, она советует формировать отдельные накопления под разные жизненные ситуации.

Экономист также считает ошибкой хранить все накопления «в одной куче». Намного эффективнее создавать отдельные резервы под конкретные цели и риски.

Что касается покупки техники, то зная, что стиралка или холодильник прослужат вам примерно 5-7 лет, стоит откладывать деньги на эти покупки заранее. Тогда не придется залазить в кредит, пишет «МегаТюмень».