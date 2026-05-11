Тюменцам объяснили, что делать если в ресторане или театре украли вашу одежду

Любая организация обязана гарантировать сохранность имущества посетителей

В театрах, ресторанах и других массовых заведениях часто видны объявления о том, что администрация не отвечает за пропажу одежды. Получается, что в случае кражи люди остаются без одежды и смиренно уходят. Как оказалось, такое объявление никак не снимает ответственность за утерю или кражу вещи из гардероба заведения.

Согласно статье 891 Гражданского кодекса РФ, любая организация обязана гарантировать сохранность имущества посетителей, даже если услуга гардероба бесплатна. В случае отказа заведения возместить вам расходы за утраченную вещь, идите в суде. Ответчику придется в суде доказать, что он принял абсолютно все меры для охраны ваших вещей, что почти невозможно.

- Объявления организаций об отказе от ответственности за сохранность вещей не имеют юридической силы, если они противоречат законодательству, – уверяет юрист Александр Бударагин.

Потому сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности, объясняет tmn.aif.ru