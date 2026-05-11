Тюменцам объяснили - правда ли морская свинка может повысить иммунитет

Многие тюменцы покупают своим детям морскую свинку. За грызуном легко ухаживать, он обходится не дорого и реже других животных вызывает аллергию.

А еще многие мамы и папы считают, что свинка поможет укрепить иммунитет ребенка. Врач-педиатр Константин Морозов рассказал, способен ли этот питомец на такие чудеса.

Специалист отметил, что действительно - аллергические реакции на морских свинок отмечаются куда реже. Но эти грызуны никак не влияют на иммунитет. Зато свинки обладают уникальным составом микробиоты и при близком контакте с питомцем у детей происходит обмен, который помогать бороться с частью бактерий. Важно, речь идет не о вирусах, а именно бактериях.

Морскую свинку можно купить, когда ребенку исполнится от 3 до 6 месяцев. В это время организм малыша быстрее адаптируется к новым аллергенам. Тогда питомец может снизить риск развития аллергии к нему в будущем.

Но стоит понимать, что для людей, страдающих от симптомов аллергии – это риск. Аллергия может проявляться в виде дерматита, ринита и может привести к астме, пишет «МегаТюмень».