Экс-чемпионка по дзюдо отсудила у Тюменского центра самбо 2,5 млн рублей

Бывшая чемпионка России по дзюдо Нина обратилась в Ленинский районный суд города Тюмени за возмещением вреда, причиненного здоровью. Иск спортсменка предъявила к Тюменскому областному центру самбо «Победа» с которого она потребовала компенсации морального вреда и вреда здоровью на 1 млн рублей.

По данным пресс-службы судебной системы Тюменской области,

мастер спорта по дзюдо Нина в возрасте 19 лет 29 апреля 2006 года получила тяжелейшую травму шейного отдела позвоночника на международном турнире в Санкт-Петербурге. После этого спортсменку парализовало и она уже 18 лет передвигается в инвалидном кресле.

Экстренная операция и многолетняя реабилитация не помогли. Нине была установлена 100% утрата профессиональной трудоспособности.

Суд взыскал с центра самбо в пользу Нины в счёт возмещения вреда, причиненного здоровью, 1 448 908 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 80 000 рублей.