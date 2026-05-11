«Ночь музеев» откроет в Тобольске тайные страницы истории

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 16 мая. Присоединится к ней и Тобольск. Музейные комплексы духовной столицы Сибири будут работать с 18 до 23 часов 50 минут.

Историко архитектурный музей заповедник гости смогут посетить бесплатно или по сниженной цене. Все начнется во Дворце Наместника. Посетителей познакомят с обычаями сибирских татар на мероприятии «Мир сибирских татар: от обряда до праздника», тут же состоится концерт «Если с другом вышел в путь». Квиз «Сила – в многообразии: язык и традиции разных народов России» понравится интеллектуалам.

В Губернаторском доме расскажут о династии Романовых. На вечере «О царском этикете и не только» гостям расскажут о правилах поведения при дворе и покажут экспонаты столового серебра. На мастер классе «Сотуар императрицы» можно будет создать украшение своими руками под увлекательную лекцию об украшениях Романовых.

В Гостином дворе откроется выставка «Музей сибирского предпринимательства». Экспозиция представит эпоху Петра I. Здесь модно увидеть старинные товары купцов и сибирские монеты времен Екатерины II. Здесь же на игровой программе «Встаньте в круг» можно познакомится с народными играми тоболяков.

Дом мастеров будет удивлять мастер классами, где можно создать украшения из дерева и бисераи освоить искусство ковроткачества.

В Рентерее откроется обновленная выставка «Сибирская казна», где можно познакомиться с археологическими находками эпох поздней бронзы и раннего железного века, предметами палеонтологии и таксидермическими скульптурами, пишет «Тюменская линия».