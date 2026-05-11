Служба занятости Тюменской области трудоустроила 3684 соискателей

На бирже труда в настоящее время числятся 16,4 тысяч вакантных рабочих мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января по 6 мая 2026 года в службу занятости населения Тюменской области в поисках работы обратились 10 074 человека. Работу через службу нашли 3 684 человека.

На 7 мая численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,7 тысячи человек.

Уровень безработицы составляет 0,36%. На бирже труда в настоящее время числятся 16,4 тысяч вакантных рабочих мест. При этом предлагаемая заработная плата указана ниже средней по региону.

Около 9,6 тысяч вакансий предлагают организации в сфере строительства, образования, а также государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение и в области здравоохранения и социальных услуг, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.